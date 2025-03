Daar is hij dan: de kalender van de Champions' Play-offs belooft meteen vuurwerk

De Pro League heeft de kalender voor de diverse play-offs bekendgemaakt. De Champions' Play-offs zorgen meteen voor een aantal pittige wedstrijden. De top-3 kan thuis meteen wat extra afstand proberen te nemen van de teams op de plaatsen vier tot zes.

Eind maart beginnen de play-offs in België. Op maandag 17 maart werden de kalenders van de diverse play-offs bekendgemaakt. In de Champions' Play-offs beginnen we meteen met het nodige vuurwerk, zoveel is duidelijk.

Union SG opent de debatten op zaterdag 29 maart in eigen huis tegen Royal Antwerp FC. Zondagmiddag om 13.30 uur is er Club Brugge - Anderlecht, meteen een erg pittig duel. Genk en Gent sluiten speeldag 1 op zondagavond af.

Pittige kalender

Het doek valt op 25 mei. Dan zijn alledrie de wedstrijden om 18u30 en weten we wie de titel zal pakken. Union SG ontvangt dan KAA Gent, Club Brugge neemt het op tegen Antwerp en Genk tegen Anderlecht.

Krijgen we net als de vorige jaren een unieke ontknoping, of gaat Genk er meteen als een speer vandoor? Dat zal de komende weken moeten blijken.

De volledige kalender kan je hieronder vinden:

Ook de kalender voor de Europe Play-offs is overigens bekend. Die kan u hieronder vinden: