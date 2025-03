Gaat Anderlecht opnieuw aanvallende versterking halen bij Boca Juniors? 'Olivier Renard mikt hoog en wil ervaren spits met neus voor doelpunten naar Brussel halen'

RSC Anderlecht wil zich in het tussenseizoen versterken in het offensieve compartiment. Vooral een extra aanvaller is noodzakelijk om de paars-witte ambities waar te maken. Olivier Renard legt de lat hoog.

Het is momenteel nog koffiedik kijken of Kasper Dolberg volgend seizoen nog voor RSC Anderlecht zal voetballen. Desalniettemin heeft de blessure van de Deen héél duidelijk gemaakt dat paars-wit nood heeft aan extra spitsen. Luis Vazquez werkt zich bij momenten in het zweet, maar de 23-jarige Argentijn slaagt er maar niet in om enkele wedstrijden op rij te overtuigen. Met Keisuke Goto heeft Anderlecht een derde spits in de kern lopen, maar de Japanner komt nog maar net piepen. Lat voor zomermercato ligt hoog Transfermarkt weet dat Anderlecht alvast hoog mikt voor de zomermercato. De Belgische recordkampioen heeft geïnformeerd naar de voorwaarden van Miguel Merentiel. Opvallend: net als Vazques destijds voetbalt de spits bij CA Boca Juniors. Al kan Merentiel de nodige adelbrieven voorleggen. De 29-jarige Uruguayaan was afgelopen seizoen goed voor zeventien doelpunten. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op zeven miljoen euro. Amper ervaring op Europese velden Enig nadeel: hij heeft amper ervaring op de Europese velden. Valencia CF gaf hem enkele seizoenen geleden de kans, maar dat avontuur werd geen succes. Verder voetbalde hij tijdens zijn carrière in Uruguay, Brazilië en Argentinië.