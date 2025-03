Marc Degryse zwaar onder de indruk van JPL-sensatie: "Het kan niet anders of hij staat voor een mooie carrière"

KRC Genk maakte dit seizoen al heel wat indruk in de JPL. Enkele spelers blonken ook op individueel vlak al uit.

Eentje daarvan is Konstantinos Karetsas. Op 17-jarige leeftijd speelt hij toch al meer dan verwacht bij de hoofdmacht: in de JPL stond hij dit seizoen al 25 keer op het veld.

Als de Griek niet start, dan mag hij later op de wedstrijd wel invallen. Met zijn korte bewegingen kan hij de tegenstander helemaal zot maken. Karetsas was al goed voor twee doelpunten en twee assists dit seizoen.

Marc Degryse had bijzonder veel lof voor het toptalent van Genk, maar ook voor coach Thorsten Fink. "De ontwikkeling van die jongen is evengoed de verdienste van Fink. Ik ging in de herfst Fink interviewen en toen vertelde hij hoe veel mensen in de club graag Karetsas in de basis wilden", opende hij bij HLN.

"Toch is Fink op de juiste manier omgegaan met het Griekse talent. Karetsas is bijzonder sterk op de korte ruimte. Hij ziet zijn ploegmaats staan én de verdedigers, waardoor hij steeds de oplossing vindt."

"Ze vinden is één, het kunnen uitvoeren is twee. Zijn balaanname en eerste contact zijn top. Maar hij kan ook een prima pass in de ruimte versturen. Dat alles maakt dat het niet opvalt dat hij nog maar 17 is", gaat Degryse verder.

Fysiek gezien lijkt Karetsas op bepaalde vlakken minder sterk dan sommige andere spelers, maar daar ziet Degryse geen minpunt in. "Normaal kom je op die leeftijd fysiek nog te kort – en mis je body. Dat is ook zo bij Karetsas, maar zijn techniek is zo superieur dat hij weinig nadelen ondervindt van zijn jonge lichaam."

"Als je op dié leeftijd al zó goed bent, en er staat een goeie kop op, dan kan het niet anders of Karetsas staat voor een mooie carrière", besluit Degryse.