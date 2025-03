Politie grijpt in na Limburgse derby, waarbij ook Nederlandse supportersgroep betrokken was

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zaterdagavond werden zes voetbalsupporters van Lommel SK en Top Oss aangehouden na relletjes tijdens de derby tussen Lommel SK en Patro Eisden. Ze werden volgens Het Belang van Limburg opgepakt voor het bezit van vuurwerk en bivakmutsen.

Vanwege de derby was er extra politie aanwezig om alles in de gaten te houden. Ook supporters van Top Oss, een club uit Nederland die bevriend is met Lommel-fans, waren aanwezig voor de derby van het jaar.

Tijdens de wedstrijd was er weinig om in te grijpen, buiten wat geduw en getrek tussen de fans bleef het vrij rustig langs het veld. Na afloop nam de politie vuurwerk en bivakmutsen in beslag bij zowel Lommel SK- als Top Oss-supporters.

Zes supporters werden aangehouden en kunnen hierdoor een stadionverbod krijgen. Daarnaast stelde de politie in totaal zo'n tien pv’s op.

De wedstrijd was belangrijk voor Patro Eisden, dat met een 0-1-overwinning hun plek in de Promotion Play-offs veiligstelde. Lukas Van Eenoo zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd.