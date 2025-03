Werd STVV effectief bestolen tegen OH Leuven? Serge Gumienny heeft er zeer duidelijke mening over

STVV voelt zich bestolen na de nederlaag tegen OH Leuven. Voormalige scheidsrechter Serge Gumienny gaf er zijn eerlijke mening over.

STVV speelt de Relegation Play-offs na de 3-2 nederlaag tegen OH Leuven. Toch mag er zeker naar de scheidsrechter gekeken worden na enkele discutabele fases. Ref Jan Boterberg eiste zeker een hoofdrol op.

Coach Felice Mazzu ging op zijn persconferentie helemaal los over de arbitrage. Hij beweerde dat 'ze' STVV eruit willen dit seizoen. Volgens Serge Gumienny mag hij na de wedstrijd tegen OHL toch niet klagen over de refs.

"Op de rode kaart voor Van Helden valt weinig af te dingen", begint Gumienny bij Het Belang van Limburg. "Die eerste gele kaart was misschien niet nodig in een wedstrijd op leven en dood. Maar eenmaal getrokken is het aan de speler om daar rekening mee te houden en voorzichtiger te zijn."

"Of aan de trainer om op tijd in te grijpen. Dat Boterberg eerder in de wedstrijd geen tweede gele kaart trok voor Zeefuik na een stevige fout op Musliu, is natuurlijk wel zuur voor STVV", gaat de voormalige scheidsrechter verder.

De strafschop die de match besliste vond hij ook terecht. "Ook wat betreft de strafschop kan ik me vinden in de beslissing van de scheidsrechter. Patris gaat wel voor de bal, maar zijn voet gaat veel te hoog en hij raakt ook de aanvaller."

"Boterberg heeft geen andere keuze dan dit te bestraffen. Ik begrijp zelfs niet waarom de VAR hem nog naar het scherm heeft geroepen. Voor mij was dit een duidelijke strafschop", besluit Gumienny.