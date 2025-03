Felice Mazzu ontploft tijdens persconferentie en haalt verschroeiend hard uit naar arbitrage

STVV speelt de Relegation Play-offs na de 3-2 nederlaag tegen OHL. De Leuvenaars speelden goed, maar het was vooral scheidsrechter Jan Boterberg die een hoofdrol speelde in de partij. Coach Felice Mazzu heeft snoeihard uitgehaald na afloop en beweert dat 'ze' STVV eruit willen.

STVV werd na de 3-2 nederlaag tegen OH Leuven veroordeeld tot de Relegation Play-offs. OH Leuven was goed, de Truienaars speelden een verdienstelijke partij, maar de wedstrijd werd uiteindelijk beslist door discutabele beslissingen van ref Jan Boterberg.

Twee héél opmerkelijke fases

Zo had Zeefuik in de eerste helft een tweede gele kaart verdiend nadat hij los op de enkel van Musliu trapte, zonder bal te hebben. Alleen gaf Boterberg die niet. In de tweede helft werd Zeefuik neergehaald door Rein Van Helden, waarna de verdediger zijn tweede geel kreeg.

Bij een 2-2 tussenstand, toen alles nog mogelijk was, trapte Patris een bal weg uit het strafschopgebied waarbij bij Banzuzi aan het hoofd raakte nadien. Zijn voet was niet onnatuurlijk hoog en hij had de bal. Toch strafschop oordeelde Boterberg.

De VAR vond zijn beslissing niet correct, hij ging kijken, maar de ref vond toch dat hij gelijk had. OHL won met 3-2 en de Truienaars voelen zich bestolen. Dat bleek ook duidelijk na de reactie van coach Felice Mazzu na afloop.

Coach Felice Mazzu begrijpt er niets meer van

"Ik kijk naar de fase met Zeefuik, die al-tijd een tweede gele kaart had moeten krijgen voor een tackle langs achter. Sint-Truiden had niet met tien man verder gemoeten in deze wedstrijd, wel OHL!", zei hij volgens Het Belang van Limburg.

Nadien ging hij verder over de strafschop." De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm om de penaltyfout van Patris weg te vegen, maar Boterberg ging niet mee in het verhaal. Maandag moet ik dan weer van scheidsrechtersbaas Lardot enige vorm van ‘ja, maar…’ lezen. Het is simpel, men wil ons eruit. Velen weten het, maar schrijven het niet."

Duidelijker kan de coach moeilijk zijn. Mazzu trekt duidelijk aan de alarmbel en wil dat het probleem wordt aangepakt. Het is immers niet de eerste keer dit seizoen dat een discutabele of zelfs duidelijke fase in het nadeel van STVV valt.

"Er zijn dit seizoen meermaals beelden geweest van ons gelijk, er zijn fouten tegen de reglementering gemaakt. Maar telkens werd er amper één dag over gesproken en moesten we opnieuw verder. Wie heeft de ballen om te schrijven over wat hier gebeurt mijn mijn club en met mezelf? We worden gefuckt."

"Maandag moet ik opnieuw wat flauwe uitleg lezen in de kranten van ex-refs Lardot en Gumienny, maar dan moeten we weer verder. Is het niet tijd dat het echte probleem in het Belgische voetbal eens wordt aangekaart? Als een speler slecht speelt, moet hij naar de bank. Een coach vliegt buiten en wordt afgestraft in de kranten. Maar in de arbitrage blijft iedereen zijn ding kunnen doen. Is het omdat men zo tegen onze synthetische mat is? Men wil STVV eruit, zoveel is zeker", besluit Mazzu.