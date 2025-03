Zo ziet de week van de Rode Duivels eruit: dinsdagmiddag hét moment waar alle supporters zitten op te wachten?

Maandag blazen de Rode Duivels verzamelen in Tubeke voor een weekje interlandvoetbal. En ook Thibaut Courtois zal dus wel degelijk terug zijn auto parkeren op het complex van de Belgische voetbalbond. De fans zitten op iets specifieks te wachten en mogelijk komt dat moment er wel.

Maandag zullen de spelers toestromen in Tubeke om de wedstrijden tegen Oekraïne in de barrages van de Nations League te gaan voorbereiden. Dinsdag en woensdagvoormiddag zal in Tubeke getraind worden.

Murcia en Genk als speelsteden

Daarna wordt afgereisd naar Spanje, want de heenwedstrijd wordt in Murcia gespeeld door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Donderdagavond is er de eerste wedstrijd, de terugwedstrijd is zondag.

Ook op vrijdag en zaterdag zal in België getraind worden met oog op de wedstrijd van zondagavond in Genk - er wordt voor de gelegenheid ook niet in Brussel gespeeld.

Courtois dinsdag op persmoment?

Voor nieuwbakken bondscoach Rudi Garcia is het meteen een test. Er zijn nog heel wat vragen: wie zet hij in de basis, wie mag plaatsnemen onder de lat én wie wordt kapitein? Ondertussen zijn de fans benieuwd naar wat Thibaut Courtois allemaal te vertellen heeft over de voorbije jaren.

Voor Garcia is de zaak gesloten en moet er naar de toekomst gekeken worden, maar de fans hebben nog niet unisono de doelman opnieuw in de harten gesloten. Dinsdag om 12.30 uur is er een persconferentie in Tubeke. Normaal gezien zou Courtois daar aanschuiven, al is het nog niet duidelijk of dat uiteindelijk gaat gebeuren.