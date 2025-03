"Gekkenwerk!" Niet Muslic of Feldhofer liggen aan de basis van degradatiezorgen Cercle Brugge: "Hij was gewoon een ramp"

Zondagavond in het Lotto Park: Ferdinand Feldhofer zat er verslagen bij. Op dat moment werd dat gezien als de grote ontgoocheling na een frustrerende wedstrijd die hen in de Relegation Play-offs deed belanden. Of zou de 45-jarige Oostenrijker de bui ook al zien hangen hebben toen?

Cercle Brugge kende een heel moeilijk seizoen nadat het vorig seizoen de hele Jupiler Pro League verbaasde door Europees voetbal te halen. Miron Muslic werd toen met bakken lof overladen voor de manier waarop hij de Vereniging liet spelen.

Felipe Augusto, een ramp

Muslic werd midden december ontslagen nadat hij verschillende keren het transferbeleid op de korrel had genomen. De Bosniër wist wel waar het schoentje wrong. Er werden boven zijn hoofd beslissingen genomen over het elftal waar hij... één, geen invloed op had en twee, het niet mee eens was.

Als je in december je topschutter verkoopt (Denkey) en je meest creatieve speler (Olaigbe) dan moet je wel zorgen dat er een deftige vervanger klaar staat. Sportief directeur Rembert Vromant vond dat ze die al in huis hadden met Felipe Augusto.

Nu mag u aan eender welke analist of waarnemer gaan vragen wat ze van de Braziliaan denken en het verdict zal niet positief zijn. Hij moet zowat de meest onhandige spits voor doel zijn die er momenteel in de JPL rondloopt. Twee goals in 25 matchen... Een ramp gewoon.

Herinnert u zich straks Ngoura en Jurado?

Na het vertrek van Olaigbe en Denkey eindigde Thibo Somers het seizoen als topschutter van Cercle met... drie goals. Dan wordt het wel heel moeilijk. 11 goals in 12 matchen na de wintermercato. Dan krijg je wel een hele hoop gelijke spelen, maar daar schiet je niets mee op.

Muslic en Feldhofer zijn vakmannen. Ze werken met wat ze voor handen hebben, maar een kern kan ook volledig verkeerd ingeschat worden. Het is boven het hoofd van beide trainers dat de problemen gecreëerd zijn. Als je 21 miljoen euro binnenkrijgt in de winter en dan 4 miljoen uitgeeft aan twee onbekende spitsen (Ngoura en Jurado) die samen drie korte invalbeurten maakten... dan heb je het niet goed gedaan.

Waarschijnlijk krijgt assistent Jimmy De Wulf nu de ondankbare taak om de ploeg toch nog in de Jupiler Pro League te houden. Bonne chance... want wie gaat er een bal tegen de netten schieten?