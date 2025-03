Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de arbitrage van dit weekend en geeft één ploeg gelijk

Dit weekend was er opnieuw veel te doen over de VAR en arbitrage. Ook Hein Vanhaezebrouck heeft daar wel een opvallende mening over te vertellen. Zo reageerde hij op verschillende situaties en gaf hij enkel Beerschot gelijk.

Felice Mazzu ging bijzonder hard uit zijn plaat na de wedstrijd van STVV tegen OH Leuven. Hein Vanhaezebrouck snapt dat de emmer van de coach volliep, maar vond niet dat er een verkeerde beslissing was genomen.

Het ligt aan andere dingen bij STVV

In het algemeen is de reden dat STVV nu in de Relegation Play-offs zit ook niet te wijten aan de scheidsrechterlijke beslissing. De Haspengouwers waren niet klaar aan het begin van het seizoen en de eerste coach - een buitenlander met weinig ervaring met onze competitie - was een miscast.

"Ik vind dat er over de penalty tegen Sint-Truiden geen discussie kan zijn. Het been van Patris gaat gewoon te hoog, wat het gevaarlijk maakt", aldus Vanhaezebrouck over de aanleiding van de furieuze reactie van Mazzu in Het Nieuwsblad.

Geen strafschop tegen Beerschot?

Ook Cercle Brugge had wat hem betreft geen reden tot klagen, want het was wel degelijk een fout op Leander Dendoncker bij de gelijkmaker.

"Weet je waar de VAR in de fout ging? Op Beerschot. Die penalty voor Westerlo is véél te licht voor een VAR-interventie. Ik vond dat veel te weinig ‘clear and obvious’ voor een VAR-tussenkomst. In de tweede helft is er een duidelijke elleboog van Tshimanga aan Yow en daar wordt niet tussengekomen. Dat was overduidelijk en dus wél penalty. Onbegrijpelijk."