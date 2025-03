Incontournable? Dit denken analisten van positie van Kevin De Bruyne bij Rode Duivels

De voorbije dagen gonsde het van de geruchten over Kevin De Bruyne. Het zou wel eens kunnen dat Rudi Garcia hem passeert als kapitein van de nationale ploeg.

De Rode Duivels zijn opnieuw bij elkaar. Er staat een dubbel duel tegen Oekraïne op de agenda, met als doelstelling het behoud in de A-groep van de Nations League te realiseren.

Het is de eerste interlandbreak onder de nieuwe bondscoach Rudi Garcia. Hij maakte afgelopen vrijdag zijn eerste selectie bekend. Nu is het vooral uitkijken wie de aanvoerder wordt. Voor heel wat analisten moet er niks veranderen.

Geen twijfel dus aan KDB, hij blijft incontournable. “Natuurlijk! Dat staat voor mij zelfs niet ter discussie. Kevin is in de nationale ploeg altijd een dragende speler geweest en is dat wat mij betreft nog steeds”, klinkt het bij Georges Leekens in Gazet van Antwerpen.

Vital Borkelmans zou hem zelfs als eerste op het wedstrijdblad zetten. “Helemaal akkoord. Er is maar één man naar wie iedereen in de nationale ploeg moet luisteren en dat is wat mij betreft Kevin De Bruyne.”

Ook Franky Van Der Elst gaat mee in dat verhaal. “Op het middenveld is De Bruyne absoluut nog steeds de man waar het om draait. Hij is niet meer de allerbeste versie van zichzelf — daar moeten we ook eerlijk in zijn — maar hij blijft wel iemand waar onze Duivels op kunnen bouwen.”