'Jackpot op komst voor Club Brugge, maar ook consternatie rond speler in eigen huis'

Als Club Brugge dit seizoen nog kampioen wil spelen, zal het meer dan waarschijnlijk moeten kunnen rekenen op een fitte Ardon Jashari. De speler lijkt een blessure te hebben opgelopen en dus is het bang afwachten, want iedereen is vol lof. En ook qua interesse is het over de koppen lopen.

De voorbije wedstrijden in de Champions League zaten er heel wat topclubs in het stadion. Velen daarvan hebben ondertussen de jongeling aangestipt in hun notitieboekje. Veel interesse Chelsea, Arsenal, Manchester United, Atalanta en Juventus zijn maar een paar van de vele club die hem willen inlijven. En dus willen ze bij Club Brugge geen enkel risico met hem nemen, want de jackpot lijkt ook voor hem te lonken. Ardon Jashari lijkt ondertussen een blessure te hebben opgelopen en dus is het bang afwachten wat Club Brugge nog van hem mag verwachten dit seizoen. Hem moeten missen zou een doemscenario zijn voor de play-offs. Druk vanuit Brugge? Jashari zou mogelijk ook met een medisch ongemak zitten. Vanuit zijn eigen Zwitserland klinken alvast een aantal onheilspellende berichten. Zo zou hij volgens BLICK het oefenkamp met Zwitserland moeten missen. Volgens de krant is het op vraag en onder druk van Club Brugge dat Jashari niet naar het oefenkamp zou mogen komen. Op die manier willen ze bij blauw-zwart hem klaarhouden voor de Champions' Play-Offs. Het laatste woord is nog niet gezegd.