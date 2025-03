Marc Degryse komt met geruststellend nieuws voor de fans van Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zoals de kaarten nu liggen zal Simon Mignolet er staan tegen de start van de play-offs. Maar ook als dat niet lukt, is dat geen drama aldus Marc Degryse.

Bij Club Brugge moet iedereen stevig geschrokken zijn toen Simon Mignolet in botsing met een speler van Charleroi. De doelman van blauwzwart was even buiten bewustzijn.

Gelukkig werden er geen breuken vastgesteld. Mignolet bleef een nachtje ter observatie in het ziekenhuis, maar bij Club Brugge verwachten ze dat de doelman eind deze maand gewoon weer inzetbaar is.

“Club Brugge zag Simon Mignolet uitvallen, maar dat hoeft niet te betekenen dat Club sportief in al te grote problemen komt”, zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “Niet vergeten dat Jackers Club al naar de finale van de beker loodste met een prima wedstrijd op Genk.”

Ook vorig seizoen was Jackers een tijdje nummer één bij Club Brugge en ook dan deed hij het meer dan behoorlijk. “Je wil natuurlijk altijd je beste doelman onder de lat, maar Jackers is een goede tweede”, gaat Degryse verder.

De analist legde ook de link naar de nationale ploeg. “Je kunt het vergelijken in de nationale ploeg met Koen Casteels die een goede tweede was toen Courtois afwezig was...”