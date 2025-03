Rode Duivels kennen scheidsrechter voor Oekraïne-België en hij is geen onbekende bij het Belgische publiek

De scheidsrechter van het duel tussen onze Rode Duivels en Oekraïne komende donderdag is bekend. De Zwitserse Sandro Schrärer moet de wedstrijd in goede banen trachten te leiden. Enkele weken geleden floot hij nog het Europese duel tussen Anderlecht en Fenerbahçe in Brussel.

De Zwitser zal geen al te beste herinnering hebben aan de laatste keer dat hij een Belgisch team moest fluiten. Vorige maand moest hij noodgedwongen de Europa League-wedstrijd tussen Anderlecht en Fenerbahçe tijdelijk stilleggen voor een knokpartij in de tribunes.

Eerder floot hij ook al Europese duels van Club Brugge, Standard en KAA Gent. Voor onze Rode Duivels is het de derde keer dat Schrärer een wedstrijd fluit.

In juni 2017 was hij al scheidsrechter in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Tsjechië, die onze Duivels met 2-1 wonnen. En in september 2020 zag hij hoe de Duivels met 0-2 wonnen van Denemarken in de Nations League.

Spanje

Nu is Schrärer dus verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van het heenduel in deze barragewedstrijd van de Nations League. Vanwege de oorlog in Oekraïne wordt de wedstrijd komende donderdag in het Spaanse Murcia gespeeld.

Drie dagen later ontvangen de Duivels Oekraïne in de Cegeka Arena voor de terugwedstrijd. De verliezer van dit tweeluik moet volgend jaar aantreden in de Nations League B-reeks. Iets wat beide ploegen gaan willen vermijden.