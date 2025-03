Toby Alderweireld spreekt zelf na blessure die het einde van zijn carrière kan betekenen en richt zich tot de Antwerp-fans

Toby Alderweireld heeft zich geblesseerd aan het dijbeen tijdens de wedstrijd tegen Standard. De centrale verdediger reageerde op Instagram zelf op zijn kwetsuur.

Bij Antwerp waren ze bezorgd na het laatste fluitsignaal tegen Standard. Toby Alderweireld leek zich bezeerd te hebben, een paar minuten voor het einde van de match.

Maandag kwam de club met meer nieuws, wat niet per se goed was... Alderweireld heeft een scheur opgelopen in de quadriceps. Iets wat normaal gezien wel lang neemt om te herstellen.

Of hij nog in actie komt voor Antwerp is niet zeker. Hij zou na dit seizoen een punt zetten achter zijn spelerscarrière. 'Vanaf vandaag staat alles in het teken van zijn revalidatie', liet Antwerp al weten. Alderweireld kwam op Instagram ook zelf met een reactie.

"Dit had ik nooit verwacht... Momenteel heb ik hier de woorden niet voor. Wat ik wel weet is dat ik er alles aan zal doen om dat mooie shirt nog een keer te dragen. Nog een keer aanvoerder zijn van de mooiste club ter wereld... Het wordt een zware strijd tegen de tijd en ik weet dat ik niet aan de winnende kant sta."

"Ik wil iedereen bedanken voor de hartverwarmende berichtjes en de steun die ik heb gekregen. Jullie zijn allemaal fantastisch!", besluit hij, gericht op zijn supporters.