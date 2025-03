Vincent Mannaert spreekt na de persconferentie van Thibaut Courtois en heeft duidelijke boodschap voor de fans

Er was veel over te doen de voorbije maanden - zeg maar jaren. Thibaut Courtois heeft gesproken over zijn terugkeer bij de Rode Duivels en wat er allemaal gebeurd is. En daarmee is de zaak ook meteen gesloten voor de Belgische voetbalbond.

Ook Vincent Mannaert heeft zich nog eens uitgelaten over de zaak na de persconferentie van Thibaut Courtois. De sterke man van de Belgische voetbalbond heeft er meteen geen doekjes om gewonden. Zaak afsluiten "Er is een gesprek geweest met de leiders van de groep en de bondscoach en dat heeft vervolg gekregen voor de training vandaag met alle spelers die betrokken waren", aldus Mannaert bij Sporza. "Het is een intern gesprek en iedereen heeft zich kunnen uitspreken. Het is op een serene en constructieve manier geweest. De lederen zijn nu gesloten en iedereen kan naar voren kijken, dat is mooi om zien." Wat met de fans? Nog een keer expliciet excuses aanbieden? Dat gebeurde niet. "Ik vond het een zeer open en duidelijke Thibaut Courtois die geen vraag uit de weg is gegaan. Dat is voor mij het belangrijkste. Hij heeft het maximale gedaan." "Ik heb de persconferentie ook gevolgd en zag er iemand die zijn fouten toegaf. Dat is meer dan voldoende, denk ik. De reactie van de fans kan je niet inschatten, maar zorgen heb ik daar niet over. Je kan niet meer doen. Ik hoop dat de fans achter het team gaan staan."

