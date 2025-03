Voormalige Anderlecht-spits is niet meer te stoppen: "Ik moest Anderlecht en mijn comfortzone verlaten"

Lucas Stassin is in topvorm bij Saint-Etienne. Hij wil niet stoppen na de moeilijke tijden die hij heeft doorgemaakt.

Met zijn brace in het weekend tegen Montpellier heeft Lucas Stassin nu 8 doelpunten gescoord in zijn laatste 12 wedstrijden in de Ligue 1. Dat zal deugd doen, hij moest namelijk tot half december wachten om zijn eerste doelpunt te maken bij zijn nieuwe ploeg.

Stassin bekent aan de krant Le Soir dat zijn aanpak niet de juiste was aan het begin van het seizoen: "Ik werkte tegen de stroom in. Ik spendeerde veel energie, maar was zo gefrustreerd door mijn prestaties en de resultaten van het team dat het contraproductief werd."

Beter werken in plaats van harder werken

"Slimmer werken betekent niet per se harder rennen. Alles rondom het veld, zoals voeding, rust en de ondersteuning die je inzet om succesvol te zijn, is minstens zo belangrijk als de trainingen", vervolgt hij.

Toch was Stassin altijd overtuigd van zijn carrièrekeuzes: "Ik moest Anderlecht en mijn comfortzone verlaten. Hetzelfde bij Westerlo, waar ik ook de neiging had om me te laten gaan omdat ik gemakkelijk scoorde. Ontspanning is altijd mijn zwaktepunt geweest. Vandaag besef ik dat het gevaar van ontspanning op de loer ligt als alles goed gaat. Zodra ik het voel aankomen, trek ik aan de alarmbel."

Hij kan rekenen op ondersteuning van een team dat hem steunt: "Mijn gesprekken met Romain Hamouma, de aanvallers-coach van Saint-Étienne, hebben me veel geholpen. Ik beloofde mezelf tijdens de kerstperiode om een sterke tweede seizoenshelft te maken en slimmer en harder te werken."