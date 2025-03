Beerschot verrast voor play-offs plots met komst van nieuwe verdediger

Beerschot lijkt al zo goed als zeker te zijn van de degradatie. Vlak voor de play-offs doen ze nu nog een transfer.

Beerschot kende niet zijn beste seizoen in eerste klasse. Afgelopen jaar vierde de Antwerpse club dat het kampioen werd in de Challenger Pro League, maar al snel werd duidelijk dat de kern te min was voor 1A.

Met 18 punten na 30 wedstrijden lijkt het game-over te zijn voor de Ratten. Terwijl de club net in een situatie zit met heel wat aflopende contracten, wordt er een nieuwe speler bijgehaald.

Volgens Gazet van Antwerpen haalt Beerschot Dennis Gyamfi naar het Kiel. Een Nederlands-Ghanese rechtsback van 23 jaar oud.

Hij genoot zijn jeugdopleiding bij Leicester City en trok nadien nog naar Dinamo Zagreb, waar hij nooit kon doorbreken. Uiteindelijk kwam hij bij FC Den Bosch terecht in Nederland.

Daar liep zijn contract vorige zomer af: Gyafmi zit sindsdien zonder club. Hij tekende een contract van 1,5 jaar bij Beerschot, plus optie.