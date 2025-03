Filip Joos heeft iets te zeggen over opmerkelijke ploeg in Jupiler Pro League: "Ongelooflijk sterke statistiek"

OH Leuven heeft zich dit seizoen weten te redden in de Jupiler Pro League. Het moest daarvoor wel tot het einde strijden en het mag ook vooral de prima thuisreputatie en het 'Leuvens kwartiertje' danken daarvoor.

OH Leuven heeft zich vooral in eigen huis weten te redden, zoveel is duidelijk. De Leuvenaars pakten in totaal 37 punten dit seizoen en konden zich op de slotspeeldag definitief redden thuis tegen STVV.

28 punten in eigen huis

Van zijn acht zeges dit seizoen boekte het er zeven in eigen huis én het speelde ook zeven keer in eigen huis gelijk. 28 punten thuis, 9 buitenshuis is zo het bilan voor de Leuvenaars.

Enkel Club Brugge kwam met 0-1 winnen aan Den Dreef, alle andere ploegne beten de tanden stuk op de Leuvenaars. "Oud-Heverlee Leuven heeft één match thuis verloren hé", opende FIlip Joos de debatten over de Vlaams-Brabanders in 90 Minutes.

Bijzondere statistiek

"Dat is toch zot? Ik vind dat echt zot. Enkel tegen Club Brugge hebben ze verloren en dat was dan nog zonder een goede match te spelen van blauw-zwart uit."

"Het is een ongelooflijke sterke statistiek en dat is de reden dat ze erin blijven. Het leek ook niet zo, want meestal is er in zo'n geval ook schwüng bij. Maar dat is bij Leuven niet echt het geval."