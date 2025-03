Stijn Stijnen komt met uitstekend nieuws naar buiten na het behalen van belangrijk play-offticket

Patro Eisden Maasmechelen heeft zich verzekerd van een plaats in de promotion play-offs. Trainer Stijn Stijnen heeft zijn ploeg daarvoor beloond met een welverdiende week vakantie.

De Limburgers verzekerden zich afgelopen weekend van een ticket door in Lommel met 0-1 te winnen. “We zijn nu vier speeldagen van het einde in de positie om ontspannen maar gefocust toe te leven naar de play-offs en daar naartoe te werken", laat trainer Stijnen weten in Het Belang van Limburg.

Na de vakantie hervat Patro de competitie op zondag 30 maart, met een uitwedstrijd in Luik. Dit is een belangrijke test voor het team van Stijn Stijnen om zich optimaal voor te bereiden op de play-offs.

Een week later, op 4 april, speelt Patro thuis tegen koploper RWDM. Het is afwachten hoe ver de Limburgers zullen komen en of ze een plek in 1A kunnen veroveren.

Buiten de vakantie is er ook goed nieuws over Stef Peeters. De middenvelder liep onlangs een hamstringblessure op en zat tegen Lommel alweer op de bank. Dit betekent dat Patro na de interlandbreak weer honderd procent kan rekenen op de ervaring van Peeters.