"Dat is onzin": Romelu Lukaku kan niet duidelijker zijn over spelers met dubbele nationaliteit

Romelu Lukaku was in topvorm tijdens de persconferentie op woensdag voor Oekraïne-België. Zoals vaak was zijn communicatie zorgvuldig berekend over verschillende onderwerpen, maar hij was ook direct, vooral bij het bespreken van spelers met dubbele nationaliteit.

In het verleden heeft Romelu Lukaku zich wel eens minder goed kunnen beheersen in zijn omgang met de pers - men denkt natuurlijk aan dat zeer bekritiseerde interview in Italië waarin hij zijn wens uitsprak om terug te keren naar Chelsea.

Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot spaarzame media-optredens. En deze woensdag bleven verschillende vragen onbeantwoord, over onderwerpen waar hij voorzichtig heeft beloofd ze "later" te bespreken, en zich liever richt op de cruciale dubbele confrontatie tegen Oekraïne.

Maar de laatste gestelde vraag ontweek hij niet: het ging over spelers met dubbele nationaliteit, een onderwerp dat hem nauw aan het hart ligt omdat het ook hemzelf betreft. Zoals bekend is: Romelu houdt diep van de Democratische Republiek Congo, zijn "ander" land.

Voor Lukaku is de keuze snel duidelijk

"Dit is een onderwerp dat mij raakt, ik ben in deze situatie geweest. Het was niet gemakkelijk, want mijn vader heeft twee Afrika Cup-toernooien gespeeld met de DR Congo (noot: eigenlijk Zaïre). Maar je moet ook iets anders in overweging nemen: we hebben een mindere periode gehad met België", benadrukt Lukaku.

"Mensen denken misschien dat het nu elders beter is. Sommige Afrikaanse landen worden sterker. Het wordt moeilijker om te kiezen", stelt hij vervolgens. Maar volgens hem zou de keuze uit het hart moeten komen. "Je voelt het van binnen. Ik heb deze keuze heel snel gemaakt, omdat ik het wist." En voor Lukaku is deze keuze heel snel duidelijk voor jonge spelers.

"Je moet er met de speler over praten en duidelijk zijn. Wanneer ze zeggen 'ja, nee, ik weet het niet, blabla', is dat onzin", zegt de aanvoerder van deze donderdag. "Ik zeg het zoals ik het denk. Je weet dat op heel jonge leeftijd, op 15-16 jaar, weet je. Dat is duidelijk", bevestigt Lukaku. "Maar je moet met hen praten zodat alles duidelijk is."