Onwaarschijnlijk! YouTuber wil na Mike Tyson nu met... Lionel Messi vechten, al heeft diens bodyguard daar wel iets over te zeggen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Krijgen we in 2025 een onwaarschijnlijk duel tussen voetbalicoon Lionel Messi en YouTuber-turned-bokser Logan Paul? Dat is althans de wens van Paul, die de Argentijn uitdaagt om hun juridisch conflict in de boksring te beslechten.

Aanleiding is een dispuut tussen hun respectievelijke frisdrankmerken: Mas+ van Messi en Prime van Paul. De twee merken vertonen opvallende gelijkenissen, wat leidde tot een juridisch steekspel. Eerst klaagde Messi’s team Prime aan wegens inbreuk op intellectuele eigendom.

Nu heeft Paul’s kamp op zijn beurt Mas+ voor de rechter gedaagd. Maar de Amerikaan heeft een alternatieve oplossing: een bokswedstrijd met Messi. “Als hij met mij vecht, trek ik de aanklacht in", verklaarde Paul op sociale media.

Dat Messi daadwerkelijk de handschoenen aantrekt, lijkt uiterst onwaarschijnlijk. De wereldkampioen voetbal heeft geen enkele ervaring in de ring en heeft bovendien geen behoefte aan extra media-ophef. Zijn bodyguard, Yassine Cheuko, wél. De voormalige soldaat en fervente kickbokser reageerde al fel: “Lionel kent Paul niet eens. Als hij echt wil vechten, kan hij tegen mij vechten.”

Voor Logan Paul zou het niet de eerste keer zijn dat hij tegen een grote naam uit een andere sport vecht. Eerder stond hij nog in de ring met bokslegende Mike Tyson. Hoewel Tyson al 58 jaar oud is, werd het gevecht massaal bekeken en leverde het Paul opnieuw wereldwijde aandacht op. Hij heeft in het verleden ook al tegen Floyd Mayweather gebokst.

Paul lijkt zijn carrière steeds meer te baseren op deze spectaculaire crossovers. Naast zijn boksactiviteiten is hij ook een ster in het WWE-worstelen en blijft hij actief als ondernemer en influencer. Zijn Prime-drankje, dat hij samen met KSI lanceerde, groeide razendsnel uit tot een wereldwijd fenomeen. Messi’s Mas+ wil in dezelfde markt doorbreken, wat de rivaliteit tussen de twee versterkt.

Hoewel een clash tussen Messi en Paul waarschijnlijk nooit zal plaatsvinden, blijft het een opvallende stunt van de Amerikaan. Of Messi’s bodyguard daadwerkelijk de handschoenen opneemt, is nog afwachten. Maar één ding is zeker: Logan Paul weet hoe hij de aandacht op zich moet vestigen.