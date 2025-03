Cercle Brugge heeft een nieuwe trainer gevonden en hoopt op Hayen-effect

Jimmy De Wulf is de nieuwe coach van Cercle Brugge. Aangezien topkandidaat Besnik Hasi toch voor Anderlecht, en dus niet De Vereniging, moest Cercle op zoek naar een andere kandidaat. Daarbij kwam het uit bij de voormalige assistent-coach. Hij moet proberen Cercle in de eerste klasse te houden.

Het lijkt wel alsof Cercle Brugge inspiratie heeft gehaald bij de aartsrivaal Club Brugge, die vorig seizoen met Nicky Hayen ook een voormalige jeugdcoach aanstelde als trainer. Die keuze maakte Club Brugge toen kampioen. Bij Cercle hopen ze dus op een gelijkaardig effect.

Red Bull-school

De Vereniging had niet veel tijd om een nieuwe trainer aan te stellen. Binnen enkele weken beginnen de relegation play-offs en Cercle had net zijn topfavoriet bij Anderlecht zien tekenen.

Na de plotse ommekeer van Besnik Hasi moest er dus snel geschakeld worden en kwam Cercle dus uit op De Wulf.

De Wulf was bij eerder al speler, jeugdtrainer, beloftencoach en interimtrainer van De Vereniging. Hij kent het huis en heeft dus het voordeel dat hij de fans al van in het begin achter zich heeft. Niet onbelangrijk voor een trainer die strijdt tegen het behoud.

Hij krijgt er ook een nieuwe assistent bij; de Duitser Robin Peter zal hem de komende maanden bijstaan als T2. Peter was tot februari aan de slag bij het Nederlandse Emmen en is een laureaat van de Red Bull-school. veel druk en powerplay dus.

Kortrijk

De Cercle-spelers hebben nog rust tot komende dinsdag en dan beginnen de voorbereidingen voor de openingswedstrijd tegen het Kortrijk van Bernd Storck.

Een nederlaag komende zondag is absoluut te vermijden voor De Vereniging en het is aan De Wulf en zijn gloednieuwe assistent om het Kortrijk in vorm een halt toe te roepen in het Guldensporenstadion en de strijd om het behoud goed in te zetten.