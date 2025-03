Heeft België al een opvolger gevonden voor Thibaut Courtois? "Binnen enkele jaren één van de beste keepers ter wereld"

Thibaut Courtois staat opnieuw onder de lat bij de Rode Duivels maar is inmiddels ook al 32. Er moet toch ook aan de lange termijn gedacht worden. Een talent als Mike Penders zou zich wel eens kunnen opwerpen als een toekomstig international.

Het is bekend dat Chelsea vorige zomer een som van 20 miljoen euro op tafel legde voor Penders. De doelman wordt dit seizoen nog wel uitgeleend aan Genk, de ploeg waar hij zijn opleiding gekregen heeft. De titelstrijd in België is alvast een boeiende ervaring, maar vanaf volgend seizoen staan hem dus mogelijk grootsere dingen te wachten.

Matt Pyzdrowski, keeperstrainer bij Malmö, is één van de grootste bewonderaars van Penders. Voor de Amerikaan staat het talent van Penders buiten kijf. In een interview aan The Athletic tipt hij hem om één van de komende jaren één van de beste keepers te worden. "Het is nu nog te vroeg voor hem om te strijden voor een plek als titularis bij een grote club".

Progressie maken prioritair voor Penders

De prioriteit is duidelijk: Penders heeft nood aan speelkansen en ervaring om progressie te blijven boeken. Daarom wordt het ook belangrijk om te zien wat het volgende hoofdstuk in zijn carrière wordt. "Als Chelsea echt in hem gelooft, zou het slim zijn om hem in de voorbereiding of een half seizoen te laten meedraaien, vooraleer hem opnieuw uit te lenen."

Dat is wel een heel opvallende suggestie. In elk geval zou het plafond van Penders wel eens heel hoog kunnen liggen. Dat valt af te leiden uit de verklaringen van Pyzdrowski. "Als hij genoeg speelminuten opdoet en werkt aan zijn minpunten, dan is het niet moeilijk om hem binnen enkele jaren één van de beste keepers ter wereld te zien worden."

Hoge verwachtingen voor Penders

Torenhoge verwachtingen dus voor Mike Penders op de lange termijn. Het wordt afwachten of hij die kan waarmaken.