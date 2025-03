Heeft KV Mechelen nieuwe zwarte parel gevonden? Jonge Keniaan mag in de voetsporen van Bill Antonio proberen treden

Heeft KV Mechelen een nieuwe zwarte parel beet? In Mechelen zullen ze hopen dat een jonge speler die nu op proef is Achter de Kazerne een gelijkaardig traject kan lopen als Bill Antonio.

Jackson Imbiakha, jeugdinternational bij de U20 van Kenia, is reeds gespot in Mechelen en is bezig aan een proefperiode. Imbiakha zou in de toekomst een nieuw gezicht kunnen zijn in de Mechelse verdediging. Het is geen geheim dat Malinwa in dat compartiment wel wat vers bloed kan gebruiken. Ex-trainer Hasi zei in een inmiddels berucht interview na de wedstrijd in Anderlecht dat zijn spelers 'niet konden verdedigen'.

Hoewel hij voor een heel andere positie in aanmerking komt, zou Imbiakha in het beste scenario dus een vergelijkbaar pad kunnen bewandelen als Bill Antonio, een andere Afrikaan in Mechelse loondienst. De Zimbabwaan begon in de zomer van 2022 aan een testperiode bij KV Mechelen en dat is heel positief uitgedraaid.

Former National Super League Side Mombasa Elite Defender Jackson Imbiakha is already in Belgium for trials with KV Mechelen #FootballKE pic.twitter.com/osAk1ZqSw8 — Futa Fiti (@ItsFutaFiti) March 19, 2025

Antonio bewees zich eerst bij Jong KV en ontpopte zich door zijn enorme snelheid ook al vrij vroeg tot een grote troef voor de eerste ploeg. Hij moest een groot deel van dit seizoen wel revalideren, maar heeft sinds zijn terugkeer alvast laten zien wat hij met zijn klasseflitsen nog van waarde kon zijn voor Malinwa. Het afgelopen weekend gaf Antonio nog een assist tegen Dender.

Het is uiteraard nog afwachten of het voor Imbiakha ook zo'n vaart zal lopen. Hij zal eerst de Mechelse staf nog moeten overtuigen dat hij zijn steentje kan bijdragen, eventueel ook eerst bij Jong KV. Imbiakha heeft in het verleden voor Mombasa Elite gespeeld, ook wel Modern Coast genoemd. Die club staat momenteel zestiende in de Keniaanse National Super League.

Kenya U20 defender Jackson Imbiakha, who previously played for Mombasa Elite, is currently in Belgium training with KV Mechelen.



[Via: Kevin Teya] pic.twitter.com/WnzhrPIzLZ — Carol Radull (@CarolRadull) March 19, 2025

Het valt dus nog af te wachten of KV Mechelen hem een contract voorschotelt. Het is geen geheim dat Tim Matthys creatief moet zijn in het aanwerven van nieuwe spelers.