Meteen zeven wissels bij Rode Duivels? Rudi Garcia heeft heel wat te vertellen

Kevin De Bruyne en Rudi Garcia hebben vooruitgeblikt op de wedstrijd van morgen tegen Oekraïne. Het verlies in de vorige wedstrijd zit natuurlijk nog vers in ieders geheugen.

Rudi Garcia weet dat hij meteen onder druk staat voor zijn eerste wedstrijd op Belgische bodem. Degradatie naar de Nations League B zou geen goede indruk maken bij zijn aanstelling.

Onder druk tegen Oekraïne

Onze bondscoach hecht er dus belang aan om de twee doelpunten achterstand van de donderdagwedstrijd goed te maken.

"Onze eerste helft was vrij goed, we hadden controle. Na de pauze verloren we te veel duels en na het geïncasseerde doelpunt reageerden we niet. Ik verwacht nu een reactie. Zondag is het een finale voor ons", verklaarde hij tijdens een persconferentie in Genk.

Lering trekken

"We moeten lering trekken uit deze momenten. Zelfs na een fout moeten we ons ervan bewust zijn dat we die gezamenlijk kunnen goedmaken. Want we kunnen dit Oekraïne verslaan. Maar natuurlijk moeten we in de toekomst twaalf minuten black-out vermijden", voegde hij eraan toe.

Het basiselftal zal dienovereenkomstig sterk verschillen: La Dernière Heure meldt dat Rudi Garcia tot zeven wijzigingen zou kunnen doorvoeren, met onder meer de verwachte basisplaatsen van Timothy Castagne, Nicolas Raskin, Hans Vanaken, Jeremy Doku of Dodi Lukebakio.