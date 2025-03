Ref voor België - Oekraïne is oude bekende van Club Brugge en werd met grond gelijk gemaakt door Neymar

De Rode Duivels moeten tegen Oekraïne een 3-1 achterstand uit de heenwedstrijd in Spanje ongedaan maken. De scheidsrechter voor dat duel is nu ook bekend en het is een naam die een belletje doet rinkelen bij de Belgen.

De Duitser Daniel Siebert is aangeduid als scheidsrechter voor de interland van zondagavond in Genk tussen België en Oekraïne. Hij floot onlangs nog de returnwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tussen Aston Villa en Club Brugge. Werk aan de winkel De in Berlijn geboren scheidsrechter had al drie keer eerder gefloten bij een wedstrijd van blauw-zwart. Dat leverde twee nederlagen tegen PSG en Salzburg en één overwinning tegen PAOK Saloniki op ondertussen. Drie jaar geleden was Neymar nog kwaad op scheidsrechter Daniel Siebert. De aanvaller van Paris Saint-Germain kreeg in de voorlaatste minuut van de wedstrijd tegen Maccabi Haifa (1-3) een gele kaart voor zijn doelpuntenviering. Niet fout zitten? De Braziliaanse vedette deed daar achteraf meer dan zijn beklag over. "Een totaal gebrek aan respect voor een sporter. Zoiets kan niet gebeuren", schreef Neymar. "Ik krijg een gele kaart zonder iets te hebben gedaan, terwijl er nog steeds overtredingen op mij gemaakt worden. En de scheidsrechter? Die zal niet toegeven dat hij fout zat." . @neymarjr tomou amarelo por ser FELIZ !!

É a única explicação.

Piada, ridículo, vergonha para o futebol.

🖐🏽😛🤚🏽 pic.twitter.com/hvvdQrbriT — Alex Bernardo (@alexbernardo_) September 14, 2022