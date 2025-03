Thomas Tuchel welkom geheten in thuishaven van het voetbal, maar Engeland ziet om andere reden historische gebeurtenis

Engeland kwam als eerste topland in actie tijdens een Europese WK-kwalificatiewedstrijd. Het is er meteen eentje voor de geschiedenisboeken geworden.

Het was ook het begin van het tijdperk Thomas Tuchel bij The Three Lions. Een Duitse coach aan het hoofd van de Engelse nationale ploeg: dat blijft een bijzonder gegeven. Daar hebben de supporters dan ook op ingespeeld. Zo was er onder meer een spandoek te zien met daarop de tekst: "Welcome to the home of football." De nieuwe bondscoach werd dus welkom geheten in de echte thuishaven van het voetbal.

Het was ook uitkijken naar de keuzes die Tuchel zou maken tegen Albanië. Hij dropte onder meer de 18-jarige Arsenal-speler Myles Lewis-Skelly in de basis. Dat zou Tuchel zich niet berouwen. Met het einde van de eerste twintig minuten in zicht opende Lewis-Skelly de score op aangeven van Jude Bellingham. Wat een droomscenario voor de youngster.

Lewis-Skelly neemt record Rashford af

Lewis-Skelly werd zo de jongst scorende debutant in de Engelse geschiedenis en dat wil toch al wat zeggen. Wembley zag zo dus een historische gebeurtenis. Engeland controleerde na dat doelpunt de partij probleemloos, maar het was wel nog best lang wachten op de bevrijdende 2-0. Die zou er toch nog komen in het laatste kwartier.

Bij een voorzet van Declan Rice stond Harry Kane op de juiste plaats om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. Met een logische thuisoverwinning is Engeland begonnen aan zijn kwalificatiecampagne voor het WK. In diezelfde kwalificatiegroep kon Letland slechts met 0-1 winnen op het veld van voetbaldwerg Andorra. Veel tegenstand moeten de Engelsen wellicht niet verwachten.

Veel clean sheets in Europese WK-kwalificatie

De andere uitslagen in de eerste Europese WK-kwalificatiematchen: Cyprus - San Marino 2-0, Roemenië - Bosnië en Herzegovina 0-1, Polen - Litouwen 1-0 en Malta - Finland 0-1.