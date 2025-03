'STVV blijft niet bij de pakken zitten en aast op stevige versterking'

Dit seizoen is er eentje om snel te vergeten voor STVV. Na de reguliere competitie eindigden ze pas veertiende, waardoor ze in de Relegation Play-offs vol aan de bak moeten tegen Cercle Brugge, Kortrijk en Beerschot.

Volgend seizoen in de Challenger Pro League moeten spelen? Dat is het horrorscenario. En dus moet er gepresteerd worden door de troepen van Felice Mazzu.

Tp Mazembe midfielder Faveurdi Bongeli turns 18 today.



He is currently with the DRC U20 preparing for the Afcon U20 that kicks off in April. pic.twitter.com/tkohW1gLc9