Standard-speler Ilay Camara teleurgesteld na zijn eerste selectie weg van de Rode Duivels: "Ik heb het opgevat als een nederlaag"

Ilay Camara zal nog wat langer moeten wachten op zijn eerste speelminuten met Senegal. Hij is vastbesloten om het team te helpen.

Zoals Chemsdine Talbi en Konstantinos Kartesas heeft Ilay Camara België de rug toegekeerd om het land van zijn roots te vertegenwoordigen. Zijn eerste selectie voor Senegal heeft hij al op zak.

"De spelers zijn erg aardig, ze helpen me veel, ik kan niet wachten om te laten zien wat ik waard ben. Deze keuze voor Senegal heb ik gemaakt, het is normaal voor mij. Het is het land van mijn vader, ik heb altijd al voor Senegal willen spelen", verklaarde hij enkele dagen geleden aan het medium 2stv.

De Standard-verdediger is er enorm gelukkig mee: "Ik ben nog erg jong, er zijn veel spelers in de selectie die ik al van jongs af aan volg. Met hen zijn, is voor mij een enorme trots."

Senegal vastgelopen

Tijdens zijn eerste wedstrijd met het team bleef Camara echter op de bank. Van daaruit zag hij de ploeg gelijkspelen tegen Soedan. Een 0-0 tegen de verrassende ploeg in deze groepsfase die de Senegalezen op de derde plaats achterlaat.

"We hebben de wedstrijd goed gecontroleerd, we waren gewoon niet efficiënt genoeg, we hadden kansen. Ik ben iemand die alle wedstrijden wil winnen, dat geldt ook voor Senegal, dus ik zie het een beetje als een nederlaag. Ik ben er klaar voor om alles te geven als ze me speeltijd geven", reageerde Camara na de wedstrijd.