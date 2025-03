Vat vol energie heeft zijn plaats bij de Rode Duivels wellicht beet: "Veruit de zotste van de hoop"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Alexis Saelemaekers kreeg zondag tegen Oekraïne opnieuw de kans om zich te tonen bij de Rode Duivels, en dat deed hij met verve. De speler van AS Roma werd in de tweede helft ingebracht en bracht meteen energie in de ploeg.

Met zijn onvoorspelbare spel zorgde hij voor dreiging op de rechterflank en lag hij aan de basis van de tweede Belgische treffer.

Sporza-analist Peter Vandenbempt kon zijn bewondering niet verbergen. "Hij is veruit de zotste van de hoop en zo voetbalt hij ook. Hij is een soort ongeleid projectiel, precies een speelgoedje dat je moet opdraaien, loslaat en dat dan alle kanten uitschiet."

Die speelstijl maakt hem niet altijd de meest constante speler, maar als invaller kan hij net dat tikkeltje extra brengen. Bij AS Roma speelt Saelemaekers een belangrijke rol, al moest hij in Italië knokken voor zijn plaats. Ook bij de nationale ploeg werd hij meestal links gelaten door Domenico Tedesco, maar zijn invalbeurt tegen Oekraïne was een nieuw visitekaartje richting bondscoach Rudi Garcia.

Vandenbempt zag hoe Saelemaekers met zijn enthousiasme het verschil maakte. "Je zet hem erop en hij steekt de boel in brand. Hij is een geweldige joker om in de kern te hebben." Een kwaliteit die op een groot toernooi bijzonder nuttig kan zijn.

Voor de voormalige Anderlecht-speler was het een van zijn betere prestaties in de Belgische kleuren. In het verleden kreeg hij wel vaker kritiek op zijn wisselvalligheid, maar tegen Oekraïne bewees hij dat hij een waardevolle pion kan zijn als impactspeler.

De collectieve prestatie van de Rode Duivels was volgens Vandenbempt doorslaggevend. "Het was een echt goede collectieve prestatie en dat zou ik ook gezegd hebben mocht het nog 2-1 geworden zijn, maar het klinkt wel geloofwaardiger bij 3-0."