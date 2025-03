Serieuze zorgen voor Ivan Leko: sterkhouder van Standard valt geblesseerd uit tijdens interlandbreak

Andi Zeqiri heeft dit seizoen al uitstekend werk geleverd voor Standard. Alleen kan het goed zijn dat Standard hem nu even moet missen...

Met zijn 9 doelpunten en 3 assists in 25 competitiewedstrijden heeft Andi Zeqiri Standard dit seizoen uit enkele benarde situaties gehaald. Dit door rechtstreeks betrokken te zijn bij meer dan de helft van de doelpunten van het team (22).

Dit heeft hem teruggebracht in het Zwitserse nationale team. De speler die het laatste EK had gemist vanwege minder speeltijd bij KRC Genk, is sinds oktober bij elke bijeenkomst aanwezig geweest. Een trotse prestatie voor Standard, dat het op twee na grootste aantal internationals van de Pro League in zijn kern heeft.

Internationale wedstrijden stellen spelers in staat om hun waarde te verhogen, maar niet zonder risico's. Andi Zeqiri heeft zich geblesseerd met Zwitserland.

Zijn Play-offs in gevaar?

Via zijn officiële kanalen heeft de Zwitserse ploeg bevestigd dat de Standard-speler niet beschikbaar is voor de vriendschappelijke wedstrijd van vanavond tegen Luxemburg. De bond verduidelijkt de ernst van zijn blessure niet, maar spreekt van "spierproblemen". Zeqiri keert dus eerder terug naar Luik dan gepland om alles met de medische staf te bekijken.

Vrijdag kwam hij nog in actie voor het laatste half uur tegen Noord-Ierland, toen Zwitserland probeerde te reageren op de openingstreffer van Isaac Price. Kan Standard rekenen op zijn topscorer voor de Play-offs?