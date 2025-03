Transfer in zicht voor Jonathan David? De voormalige speler van KAA Gent vertelt over zijn toekomst

Jonathan David, ex-speler van KAA Gent, is momenteel aan de slag bij Lille. Hij spreekt zelf over zijn toekomst.

In augustus 2020 schreef Jonathan David geschiedenis in het Belgische voetbal door KAA Gent te verlaten en zich bij LOSC aan te sluiten voor 32 miljoen euro (plus mogelijke bonussen). Een recordtransferbedrag in de Pro League op dat moment.

De Canadees heeft zich keer op keer bewezen en heeft perfect ingepast in de ploeg van Lille. Sinds zijn komst in Frankrijk heeft de in Brooklyn geboren speler 224 wedstrijden gespeeld, 107 doelpunten gescoord en 27 assists gegeven, in alle competities.

Echter, ondanks dat zijn contract loopt tot juni 2025, zou zijn avontuur bij de voormalige club van Eden Hazard binnenkort ten einde kunnen lopen als hij besluit niet te verlengen. De Lille-spits zou dus vrij kunnen vertrekken.

"Ik weet niet of ik bij Lille blijf", vertrouwt de doelpuntenmaker toe aan CBS Sports. "Als ik vertrek, zal ik mijn niveau moeten verhogen."

"Ik ben niet zeker of ik een basisplaats zal hebben als ik naar een grote club ga. Volgend jaar wordt erg belangrijk. Ik moet een slimme beslissing nemen", besluit hij, waardoor er dus twijfels zijn over zijn toekomst.