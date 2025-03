Zijn beloftenploegen in het amateurvoetbal wel een goed idee? "Voor de ontwikkeling van de spelers is dat wel goed, maar..."

Rupel Boom speelt zondag uit tegen Jong KV Mechelen, een team dat al jarenlang talenten levert voor de A-kern van Boom. Ook Jonas Laureys, die zijn jeugdopleiding doorliep Achter de Kazerne, maakte deze overstap.

Jonas Laureys mocht op 19-jarige leeftijd zelfs even proeven van de A-kern van Malinwa. Al snel ondervond hij het grote verschil mede door de harde aanpak van toenmalige trainer Marc Brys.

“Het verschil met de jeugdreeksen was immens. Ik ben van dezelfde lichting als Wannes Van Tricht en Tom Pietermaat en we zagen echt af in die eerste weken", vertelt hij in de Gazet van Antwerpen.

Toch geeft Laureys aan dat een tussenstap, zoals Jong KV Mechelen, destijds wellicht nuttig zou zijn geweest. "Ik merk dat die jonge gasten nu vaker trainen dan wij destijds en ook meer krachttraining doen. Ze zijn ook steeds jonger."

Fysiek verschil

Hoewel de jeugdreeksen vaak technisch sterk zijn, heeft Laureys gemerkt dat de ploegen het fysiek vaak laten afweten. "Op technisch vlak steken ze er vaak bovenuit en toch staan veel van die ploegen onderaan het klassement. Als wij tegen een U23-ploeg spelen wordt er op voorhand al gezegd om stevig in duel te gaan, want als je hen laat voetballen is de kans groot dat ze je helemaal wegtikken.”

Ondanks het fysieke verschil vindt Laureys het geen slecht idee dat de beloftenploegen mee in de reeks met de grote jongens zitten. “Voor de ontwikkeling van de spelers is dat wel goed. Maar voor de andere ploegen weet ik het zo niet. Het resultaat is soms bijkomstig voor zo’n beloftenploeg."