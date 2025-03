Dit is de planning die Romelu Lukaku in zijn hoofd heeft om naar Anderlecht terug te keren (en die is niét gelijklopend met het einde van zijn contract bij Napoli)



Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Romelu Lukaku hoopt dat de Rode Duivel héél snel een thuiswedstrijd spelen in het Lotto Park van RSC Anderlecht. Maar de aanvaller zal zelf nog héél véél wedstrijden spelen in de thuishaven van paars-wit. Hoe ziet de planning voor zijn terugkeer eruit? Het is geen vraag meer. Ik heb aan mijn zoontje beloofd dat ik zal terugkeren naar RSC Anderlecht Met andere woorden: Romelu Lukaku komt in de nabije toekomst terug voor de Belgische recordkampioen voetballen. Dat beweert Big Rom overigens zelf ook al jaren. Het is voor de 31-jarige Lukaku niet alleen het rondmaken van de cirkel, maar ook dé kans om dichter bij zijn zoon en familie te zijn. Romeo woont namelijk in België en speelt voor de U7 van Anderlecht. Wanneer keert Romelu Lukaku terug naar RSC Anderlecht? Daarnaast heeft Lukaku er nooit een geheim van gemaakt dat hij zijn carrière niet te lang wil rekken. Niet onlogisch: Big Rom debuteerde op zestienjarige leeftijd voor Anderlecht. Zijn carrière is sowieso al langer dan de gemiddelde voetbalcarrière. Big Rom heeft nog een contract tot medio 2027 bij SSC Napoli. Toch is de kans héél klein dat hij dat contract bij Partenopei ook effectief zal uitdoen. Volgens onze bronnen is zijn plan héél duidelijk. De grote terugkeer staat gepland na het EK van 2026. Transfervrij naar Brussel Idealiter heeft Lukaku Napoli dit én volgend seizoenen prijzen geschonken. Op die manier lijkt ook Napoli extra geneigd te zijn om de aanvaller (gratis) naar Brussel te laten vertrekken. Ook in Italië is men namelijk op de hoogte van zijn plannen…



