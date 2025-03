Essevee lijkt financieel klaar te zijn voor grote stap richting 1A: "Daar plukken ze nog steeds de vruchten van"

Zulte Waregem is volop in de race om terug te keren naar de Jupiler Pro League. Maar naast de sportieve prestaties speelt ook de financiële situatie een grote rol om terug te keren naar 1A.

Volgens sporteconoom Wim Lagae is promotie echter geen goedkope onderneming. “Sinds 2023 heeft Zulte Waregem al 29 miljoen euro aan kapitaalverhogingen gedaan, en dat was niet voor een nieuw stadion”, stelt Lagae in Het Nieuwsblad.

Ondanks deze inspanningen draait de club nog steeds met verlies, en de loonkosten liggen hoog voor een ploeg in de Challenger Pro League. “Ze noteren 11 miljoen euro verlies en geven acht miljoen euro uit aan lonen. Pittig voor de Challenger Pro League”, aldus Lagae.

Slimme investeringen

Toch investeert de club volgens hem ook op een slimme manier. Zo geven ze ruim 2,3 miljoen euro uit aan ‘relevante investeringen’, met een sterke focus op jeugd. Ook blijven de supporters massaal naar het stadion komen, wat financieel een pluspunt is.

“Voor hun degradatie hebben ze fors in het stadion geïnvesteerd en een mooie upgrade doorgevoerd. Dat kan hun geluk zijn, want daar plukken ze nog steeds de vruchten van”, besluit Lagae.

Essevee presteert sportief sterk en lijkt op weg naar promotie. Volgens de sporteconoom hebben ze alvast een solide basis om opnieuw goed mee te draaien in de Jupiler Pro League.