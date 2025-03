OFFICIEEL: Beerschot komt vlak voor de play-offs met dubbel goed nieuws

Beerschot komt met dubbel goed nieuws vlak voor de play-offs. De club bindt twee spelers langer aan zich vast.

Beerschot begint dit weekend aan zijn Relegation Play-offs. Het ziet er niet goed uit voor de Ratten, al zullen ze het hoofd ongetwijfeld niet laten hangen voor de laatste weken van het kampioenschap.

Enkele dagen voor de start van de play-offs pakte de club zelfs uit met dubbel goed nieuws. Beerschot maakte donderdagmiddag bekend dat het contract van twee spelers verlengd werd.

Het gaat dan als eerste om Emile Doucouré, een doelman uit de eigen jeugd die wordt gezien als een groot talent. Hij verlengde met één seizoen, tot 2026.

Verder blijft ook Rajiv Van la Parra nog wat langer bij Beerschot. De club heeft de optie in zijn contract gelicht, om ook hem tot 2026 te houden. Hij kwam deze winter pas aan bij de club.

Hij zat toen al langere tijd zonder werkgever en was op zoek naar een club. Beerschot gaf hem een kans en dat beklagen ze zich daar niet. Van la Parra speelde nog maar zes keer in het shirt van de Ratten, wat genoeg was om het bestuur te overtuigen.