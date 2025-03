Romelu Lukaku binnenkort trainer? Rode Duivel onthult verrassende toekomstplannen

Romelu Lukaku heeft zich de laatste tijd meer opengesteld voor de media. De Rode Duivels praatte onlangs over zijn toekomst na zijn spelerscarrière.

Romelu Lukaku laat steeds meer van zich horen in de media. De spits loodste de Rode Duivels met twee doelpunten voorbije Oekraïne in de Nations League en verscheen nadien ook nog in de mixed-zone.

Ook in Italië gaf hij onlangs een interview aan Radio CRC. Daar sprak hij over heel wat verschillende onderwerpen en zelfs... zijn toekomst na zijn spelerscarrière.

Zo gaf de spits aan dat hij eventueel wel coach zou willen worden. "Soms denk ik na over een carrière als trainer. Aan het einde van dit seizoen zal ik een week lang een cursus volgen om een ​​idee te krijgen of het trainerschap iets voor mij zou zijn", klonk het.

Lukaku praatte ook over de liefde voor zijn club. "Ik begreep meteen dat Napoli alles is voor het volk. Dries Mertens en ik spraken er al jaren over. Ik was er al op voorbereid maar toen ik aankwam, voelde ik echt de liefde en passie van de fans."

"Voor ons als spelers is dat een ongelooflijke boost. Dat is een uniek gevoel. Ik ben gefocust op het veld, maar het is fijn om ook daarbuiten de warmte en genegenheid van het volk te voelen", besluit de Rode Duivel.