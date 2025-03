De volgende Rode Duivel in Engeland? Topclub uit de Premier League toont interesse in Alexis Saelemaekers

Alexis Saelemakers is in topvorm bij AS Roma. Wat zal de Rode Duivel deze zomer doen?

Met zes doelpunten en drie assists in de Serie A sinds zijn terugkeer uit blessure in december, is Alexis Saelemaekers in topvorm bij AS Roma. Dit leverde hem een terugkeer bij de Rode Duivels op, en hij deed het goed in de terugwedstrijd tegen Oekraïne.

Net als vorig seizoen bij Bologna, wordt de voormalige Anderlecht-speler door AC Milan uitgeleend, waar hij nog tot juni 2027 onder contract staat. Het wordt dus sowieso interessant om te zien wat hij deze zomer zal doen.

En er is zeker interesse. Na zijn sterke terugkeer heeft hij de aandacht getrokken van verschillende scouts. Vooral uit Engeland.

Alexis Saelemaekers zal keuzes in overvloed hebben... en AC Milan ook

Calcio Mercato meldt dat Nottingham Forest, een openbaring in de Premier League dit seizoen, behoorlijk geïnteresseerd is in Saelemaekers. Het bestuur van de huidige nummer drie van de Engelse competitie heeft constructieve gesprekken gehad met de entourage van de speler.

De zaak is natuurlijk nog maar net begonnen: er moet rekening gehouden worden met de wensen van AC Milan, dat in een sterke positie verkeert gezien de vorm van Saelemaekers en zijn contractuele situatie.