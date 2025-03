Absolute schande voor Chelsea: coach Enzo Maresca grijpt in na zware nederlaag tegen eigen U21

Chelsea werd deze week vernederd in een vriendschappelijke wedstrijd. De troepen van Enzo Maresca namen het op tegen de U21 van de club... en leden een zware nederlaag.

Om een vriendschappelijke wedstrijd te organiseren zonder de organisatorische moeilijkheden die dit met zich meebracht, heeft het A-team van Chelsea deze week gespeeld tegen hun U21. Dit verliep helemaal niet volgens plan...

De wedstrijd werd gespeeld terwijl de internationals van de Blues nog niet terug waren van hun respectievelijke nationale teams. Geen spoor bijvoorbeeld van spelers zoals Cole Palmer, Enzo Fernandez, Moises Caicedo of Marc Cucurella.

Enzo Maresca was woedend en annuleerde de vrije dag voor de spelers nadat Chelsea's U21 (inclusief U16) op woensdag Chelsea's eerste team met 3-0 had verslagen tijdens de training 🙊



Donnell McNeilly (2) en Chizzy Ezenwata met de doelpunten 💙 pic.twitter.com/WadBm27gNG — The Chelsea Spot (@TheChelseaSpot) 28 maart 2025

Zelfs met veel afwezigen heeft Chelsea in theorie voldoende kwaliteit om de jongeren van de academie te domineren. Er wordt dus mogelijks gesproken over spelers zoals Jadon Sancho, Christopher Nkunku, Malo Gusto of Benoît Badiashile, hoewel de opstelling van Chelsea niet bekend werd gemaakt.

En toch hebben de Blues een duidelijke 3-0 nederlaag geleden tegen hun eigen jeugd. Dit beviel de coach, Enzo Maresca, helemaal niet: de beloofde vrije dag voor de spelers werd dan ook geannuleerd als straf voor deze teleurstellende prestatie.

Een jonge speler heeft misschien geprofiteerd van deze wedstrijd om zich te laten gelden: Donell McNeilly, die tweemaal scoorde tegen het A-team en mogelijk snel zijn opwachting kan maken.