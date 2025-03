Spanning stijgt: RWDM doet een gigantische stap richting promotie naar de Jupiler Pro League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RWDM heeft een grote stap richting promotie gezet na een knappe 3-0-overwinning tegen Seraing. Mickaël Biron speelde een belangrijke rol met een doelpunt.

Mickaël Biron kreeg opnieuw een kans na zijn schorsing en bedankte zijn coach met een doelpunt. “Mijn wedstrijd was niet top, maar ik was wel aanwezig in alle duels en uiteindelijk scoor ik nog ook. Ik hoop dat dit mag blijven duren."

Ondanks de feeststemming blijft RWDM realistisch. “We zijn er nog niet", benadrukt Biron in Het Nieuwsblad. “Er zijn nog drie wedstrijden en het kan snel keren.”

Vanavond kan RWDM zich al officieel verzekeren van promotie, maar daarvoor moet La Louvière verliezen bij Jong Genk. Als dat scenario zich voltrekt, kunnen de fans feestvieren.

Mocht promotie vanavond toch nog niet zeker zijn, dan wacht RWDM volgende week een uitwedstrijd tegen Patro Eisden. De week erna kan er al een eerste feestje losbarsten in de thuiswedstrijd tegen Lommel.