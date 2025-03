Vincent Kompany krijgt toch weer flinke domper te verwerken, ondanks overwinning met Bayern München

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern München heeft met 3-2 gewonnen van St. Pauli, maar toch kreeg Vincent Kompany opnieuw een klap te verwerken. De Belgische coach zag alweer een verdediger uitvallen.

Bayern München kon zaterdag een deugddoende zege boeken tegen St. Pauli. Het zal goed zijn geweest voor Vincent Kompany, zeker omdat het vlak voor de interlandbreak iets wisselvalliger liep.

Meteen na die interlandbreak kreeg Bayern al heel slecht nieuws. Alphonso Davies en Dayot Upamecano kwamen geblesseerd terug van hun nationale ploegen.

Het geval van Davies is speciaal. Bayern zou zelfs juridische stappen overwegen tegen Canada omdat er van 'nalatigheid' wordt gesproken. De verdediger kampte al met spierproblemen voor de wedstrijd en had volgens Bayern nooit mogen spelen.

Heel wat miserie, want het gaat bij Davies om een gescheurde kruisband, waardoor hij zeker zes maanden out is. Alleen blijft het nu niet bij deze twee...

Tegen St. Pauli zag Kompany met Hiroki Ito al een derde verdediger uitvallen op heel korte tijd. Hij heeft voor de tweede keer een middenvoetsbeentje gebroken. Eerder dit seizoen was hij daardoor al maanden out.