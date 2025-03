🎥 Nainggolan schittert opnieuw voor Lokeren-Temse en geeft supporters bijzonder aandenken na de wedstrijd

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Radja Nainggolan heeft zich zondag opnieuw laten gelden voor Lokeren-Temse. De ervaren middenvelder scoorde niet alleen in de 1-0 overwinning tegen Lommel, maar hij trakteerde de supporters ook op enkele unieke items.

Nainggolan zette de thuisploeg al na negen minuten op voorsprong tegen Lommel, en die score bleef de rest van de wedstrijd ongewijzigd. Met die treffer hielp hij Lokeren-Temse aan een belangrijke overwinning in de Challenger Pro League.

Onder leiding van coach Stijn Vreven zitten de Waaslanders in een sterke periode. Met een indrukwekkende 15 op 18 klimmen ze stevig op in het klassement en blijven ze in de race voor promotie naar 1A.

Na het laatste fluitsignaal vierde Nainggolan de overwinning samen met de fans. Na eerst zijn shirt aan een supporter te schenken, besloot hij ook zijn broekje weg te geven, tot groot enthousiasme van het publiek.

De ex-Rode Duivel bewijst met zijn ervaring en klasse nog steeds dat hij een steentje kan bijdragen voor Lokeren-Temse. In zijn acht wedstrijden voor Lokeren-Temse was hij al goed voor twee doelpunten en één assist.