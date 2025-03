Eupen heeft geen moeite met Club NXT, terwijl Patro een bittere pil moet slikken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAS Eupen heeft zondagavond de speeldag in de Challenger Pro League afgesloten met een zuinige 1-0 thuiszege tegen Club NXT. Eerder op de dag gaf Patro Eisden nog een zege uit handen tegen FC Luik.

Club NXT kwam al na 67 minuten op achterstand komen door een doelpunt van Jan Gorenc. Dat bleek meteen voldoende voor de eindstand.

Ondanks de nederlaag blijft Club NXT in de top zes, met zes punten voorsprong op Lierse. Eupen klimt naar de tiende plaats met 27 punten.

Patro geeft overwinning uit handen

Patro Eisden kende geen droomstart op FC Luik. Al na negen minuten bracht Zakaria Atteri de thuisploeg op voorsprong, maar na een halfuur kopte Vancy Mabanza de 1-1 tegen de netten.

Na een doelpunt van Stef Peeters leek Patro af te stevenen op een overwinning, maar in de laatste minuut gooide Albanese roet in het eten met een knappe volley. Ondanks het puntenverlies blijft Patro Eisden stevig op de vierde plaats en is het al zeker van de Promotion Play-off.

Sinds zaterdag is ook SK Beveren, de nummer vijf, zeker van deelname aan de play-offs. FC Luik staat negende en heeft nog uitzicht op een ticket voor de play-offs.