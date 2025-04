Na degradatie: Goots zegt of Beerschot nog een rol van betekenis zal spelen in playdowns

Sinds zondag is Beerschot officieel zeker van Beerschot. De ploeg van Dirk Kuyt moet echter nog vijf matchen afwerken.

De degradatie van Beerschot is geen verrassing, het was enkel een kwestie van tijd vooraleer het ook officieel zeker zou zijn.

“In november was het kalf eigenlijk al verdronken. Er volgde een beetje beterschap - dat is de verdienste van Kuyt - maar in de winterstop werd de kern te weinig versterkt”, zegt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

Nu Beerschot weet dat het volgend seizoen in de Challenger Pro League speelt kan het al beginnen aan zijn huiswerk, want 1B is geen gemakkelijke reeks.

Het seizoen zit er echter nog niet op, met nog vijf matchen voor de boeg. “Ik zie Beerschot nog wel wat punten pakken en scherprechter spelen”, gaat Goots verder.

“Kuyt kennende gaat hij het in de laatste vijf weken niet zomaar ­laten hangen. Ondanks de degradatie van Beerschot worden het nog spannende Relegation Play-offs”, besluit hij.