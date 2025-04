Na Karetsas dient zich een nieuw Belgisch-Grieks talent aan: 17-jarige zoon van ex-prof debuteert in de Pro League

Konstantinos Karetsas is niet het enige Belgisch-Griekse talent dat doorbreekt in de Pro League Dit weekend maakte een jonge speler uit Seraing zijn debuut.

Kent u de achternaam Kostoulas? Kenners van onze competitie zullen zich hem misschien herinneren: Sotiris Kostoulas, geboren in Luik maar van Griekse afkomst, speelde voor Visé, Dessel, Eupen en Patro Eisden in de jaren 2000.

Als zijn naam nu weer opduikt, is het omdat zijn zoon, Vangelis Costoulas (17 jaar), dit weekend zijn debuut maakte voor RFC Seraing. De jonge middenvelder, opgeleid bij de club, speelde tot nu toe met de U23.

Afgelopen vrijdag, ondanks de nederlaag (3-0) tegen RWDM, had Costoulas dus redenen tot glimlachen. "Ik ben uiteraard heel blij dat Mbaye Leye mij selecteerde. Ik mocht zelfs meer dan 20 minuten invallen", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

In tegenstelling tot zijn vader, die een centrale verdediger was, is Vangelis Costoulas dus een aanvallende middenvelder die op de linkervleugel speelt maar ook in het centrum uit de voeten kan.

"Ik ga dit nooit vergeten. Ik train al enkele weken met de A-kern en voel mij al een beetje prof. Hopelijk kan ik die droom ook waarmaken", besluit Costoulas.