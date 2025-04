🎥 Als kers op de taart na drie rode kaarten: José Mourinho gaat helemaal over de schreef in Turkije

De wedstrijden tussen Galatasaray en Fenerbahce eindigen zelden rustig. Een nieuw voorbeeld hiervan was te zien tijdens de derby van woensdag.

Met zes punten achterstand (met een wedstrijd minder gespeeld) op Galatasaray in de competitie, kreeg Fenerbahçe woensdag de kans om wraak te nemen tegen zijn eeuwige vijand tijdens de kwartfinale van de Turkse Beker.

Maar de ambities van Fenerbahçe gingen al snel in rook op: binnen het half uur had Victor Osimhen al twee goals gescoord om Galatasaray op voorsprong te zetten.

De altijd hete derby in Istanbul

Sebastian Szymański bracht de spanning terug door vlak voor rust de aansluitingstreffer te scoren (1-2). Fenerbahce drong in de tweede helft aan, tevergeefs. Zoals gevreesd liep de situatie uit de hand in de blessuretijd.

Het begon met schermutselingen, resulterend in drie rode kaarten voor reservespelers. Na de vijftien minuten blessuretijd sloegen de stoppen door bij José Mourinho en viel hij de tegenstander aan.

In het midden van het veld kwam de Portugees zijn collega Okan Buruk knijpen in de neus. Hij ging neer, waarmee de wedstrijd definitief in chaos verkeerde. Opnieuw een trieste misstap van de Special One.