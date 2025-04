Eerste promovendus kan vrijdag al bekend zijn in de Challenger Pro League, maar van nervositeit geen sprake

Op vrijdag kan de eerste club uit de Challenger Pro League al zeker zijn van promotie. Als RWDM wint tegen Patro Eisden Maasmechelen, speelt het volgend seizoen in 1B.

In de Jupiler Pro League is de eerste degradant al bekend met Beerschot. Op vrijdag kan in de CPL meteen ook de eerste promovendus gekend zijn.

Dat kan leider RWDM worden. Als de Brusselaars vrijdagavond op verplaatsing winnen tegen Patro Eisden Maasmechelen, zijn ze zeker van een plaats in de Jupiler Pro League volgend seizoen.

Bij Het Nieuwsblad blikte coach Yannick Ferrera al even vooruit op de wedstrijd. "Alles gaat goed met de groep. De sfeer zit goed, we werken hard maar lachen wanneer dat kan. Geen vuiltje aan de lucht", zei hij.

"Extra spanning naar aanleiding van Patro? Neen, er is geen verschil met anders. We weten waarvoor we spelen en we weten hoe ver we staan, maar over het klassement babbelen we doorgaans niet", is Ferrera duidelijk.

Toch zal dat moeilijk zijn nu, gezien de inzet. De trainer geeft aan dat hij door de jaren heen een veel kalmer persoon is geworden. Nerveus is hij naar eigen zeggen niet.

"Concentreer je op de zaken waar je controle over hebt en doe voor de rest gewoon je best. Dat is niet gemakkelijk als geboren controlefreak, maar het feit dat ik dat heb losgelaten, maakt deel uit van wie ik vandaag ben", besluit Ferrera.