Hij had niet gelogen: Romelu Lukaku onthult de datum voor zijn grote terugkeer naar Anderlecht

Romelu Lukaku keert binnenkort terug naar Anderlecht. Hij heeft in ieder geval binnen zijn entourage gesproken over zijn plannen voor de komende jaren.

Romelu Lukaku vertrok bij Anderlecht op 18-jarige leeftijd om naar Chelsea te trekken. Nadien heeft altijd verklaard dat hij ooit terug zou keren naar de club van zijn hart. De vraag is nu wanneer dat zal gebeuren. "Het zal eerder gebeuren dan men denkt. En op de beste manier. Niet als ik een versleten speler ben", had hij eerder verklaard.

Big Rom lijkt zich aan zijn woord te gaan houden. Volgens Het Nieuwsblad zou de Rode Duivel aan zijn entourage hebben verteld dat hij graag terug zou willen keren naar paars-wi onmiddellijk na het WK 2026. Dat is dan binnen ongeveer anderhalf jaar.

Het ideale moment

Als het tijdschema wordt gerespecteerd, zou Lukaku nog een laatste seizoen spelen in een grote Europese competitie voor wat lijkt op zijn laatste grote toernooi met de Rode Duivels. Hij zal dan 33 jaar oud zijn.

Er moet nog een akkoord worden bereikt met Napoli: Lukaku heeft daar een contract tot 2027, wat een jaar voor het einde van zijn contract waarschijnlijk niet al te veel problemen zal opleveren, hoewel er onvermijdelijk ingeleverd moet worden door beide partijen.

Terugkeren naar Anderlecht vijftien jaar na zijn vertrek, dat is nu dus het plan. Romelu Lukaku is nog steeds op de hoogte van veel dingen in Neerpede, zijn zoon Romeo speelt er bovendien bij de jeugdteams.