Lukaku zijn imposante maat is er al: bestuur Anderlecht kan het zich niet permitteren zijn terugkeer niet te realiseren

Romelu Lukaku is vast van plan om zich aan zijn belofte te houden om terug te keren naar Anderlecht. Na het WK 2026 waarschijnlijk, als hij op zijn 33ste nog steeds iets stevig kan betekenen voor paars-wit. En Anderlecht hoeft de deur niet eens open te doen, want die is nooit gesloten geweest.

Er lopen straks dus waarschijnlijk niet één, maar wel twee kolossen rond op Neerpede. Vandaag werd immers bekend dat Anderlecht Nicaise Kudimbana terughaalt als keeperstrainer voor de jeugd. Ergens in Napels was er eentje die dat allang wist: Romelu Lukaku.

Trainen op Neerpede met Kudi

Kudimbana, jeugdproduct van Anderlecht en ooit nog derde doelman, is een figuur in het Brusselse voetbal. Een imposante reus met een hart van goud. En net daarom werden hij en Lukaku boezemvrienden. Elke zomer gaat Lukaku zijn conditie onderhouden op Neerpede als hij in België is. En dan trekt Kudimbana zijn keepershandschoenen nog eens aan om de schoten van zijn makker te proberen pareren.

Niet dat Anderlecht Kudimbana terughaalde om Lukaku een plezier te doen, maar wel omdat hij zo'n man is waar de Brusselse jeugd naar opkijkt. Al zal het Lukaku zeker plezier doen. Het verhaal dient maar om aan te tonen dat Lukaku nooit ver weg is geweest van Neerpede, waar ook zijn zoontje speelt.

Bestuur kan zich niet permitteren om het niet te realiseren

De laatste acht jaar hebben hem pijn gedaan. De club van zijn hart heeft geen prijs meer gewonnen en speelt een meelopersrol in de Jupiler Pro League. Hij wil meewerken aan de terugkeer naar de top, al zal er nog wel wat water naar zee moeten vloeien om het mogelijk te maken.

Uiteraard kan het bestuur het zich niet permitteren om niet in te gaan op de wens van Lukaku. De spits zal heel wat water bij de wijn moeten doen qua loon, maar een akkoord dient er te komen. Heel de achterban zou op zijn achterste poten staan moest het nu niet lukken om hun icoon terug te halen.

Die heeft de fans al verschillende keren verlekkerd met zijn uitspraken om zijn carrière in Anderlecht af te sluiten. Zeker omdat hij dat niet op zijn 35ste wil komen doen. Een Lukaku binnen een jaar in de JPL, dat zal verschillende verdedigers toch wel heel wat problemen bezorgen.

Tot dan is het toch met twee woorden spreken over wat er nog allemaal bij de club gaat gebeuren. In Anderlecht is het de afgelopen jaren nooit zeker wie er straks de plak zal zwaaien. Met Lukaku zou er een man komen met een uitgesproken mening. Iemand die niet benauwd is om intern op een paar tenen te stampen.

Hij heeft bij de grootste clubs ter wereld gespeeld en weet hoe succes moet opgebouwd worden. Dus zal er beter ook naar hem geluisterd worden. Benieuwd wie er tegen dan het luisterend oor zal zijn.