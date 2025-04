Nog een domper: Beerschot moet het drie speeldagen zonder middenvelder doen

923

Beerschot is na één speeldag in de play-offs al zeker van de degradatie. Een vroege rode kaart was mee de oorzaak van het verlies afgelopen weekend tegen STVV. Daarvoor krijgt Welat Cagro nu een serieuze straf.

Vorig weekend verloor Beerschot met 0-1 van Sint-Truiden. Een kantelpunt in de wedstrijd kwam er al na... 2 minuten. Toen ging Welat Cagro vol door op het been van Wolke Janssens. De STVV-speler zelf begreep niets van de bizarre actie. "Ik begrijp ook niet goed wat hem bezielde om daar, op die plek en op dat moment in de wedstrijd, er zo in te vliegen", zei hij zelf volgens Het Nieuwsblad. Nu kent Cagro ondertussen ook zijn straf. Er volgde een schorsingsvoorstel van drie speeldagen en een boete van 3.000 euro. Beerschot ging hiermee akkoord volgens Gazet van Antwerpen. Drie speeldagen omdat de fysieke integriteit van Janssens in gevaar kwam. Bovendien pakte hij een tijdje geleden al eens rood tegen KRC Genk. Cagro mist de wedstrijd tegen Cercle Brugge dit weekend, en nadien twee matchen tegen KV Kortrijk. Na het gelijkspel van Cercle Brugge vorig weekend, werd Beerschot veroordeeld tot de degradatie.